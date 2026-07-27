ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 27 липня: рівень споживання та причини знеструмлень

2026-07-27 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських обстрілів є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 27 липня, воно на 3,8% нижче, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 липня. Причина змін – ясна погода на всій території України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 26 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 19 липня. Причина – нижча температура повітря, що не спонукала споживачів до масового використання кондиціонерів.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).