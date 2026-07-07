На Київщині сьогодні відключатимуть світло майже на весь день - список населених пунктів

У Бучанській громаді Київської області 7 липня заплановані відключення електроенергії
У низці населених пунктів громади тимчасово відключатимуть електроенергію у зв'язку з проведенням профілактичних робіт.
Відключення торкнуться:
08:00 – 20:00: вулиці Тюльпанова,
Яблунська.
09:00 – 20:00: вулиці Ворзельська, Стражеска, Березова, Лісова, Яблунська.
08:30 – 19:30: вул. Заводська.
09:00 –18:00: вул. Київська.
09:00 – 18:00: вул. Покровська
09:00 – 18:00: вул. Чайки
Плануйте свій день заздалегідь та враховуйте тимчасові незручності.