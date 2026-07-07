ВІЙНА В Україні На Київщині сьогодні відключатимуть світло майже на весь день - список населених пунктів

2026-07-07 08:26

У Бучанській громаді Київської області 7 липня заплановані відключення електроенергії

У низці населених пунктів громади тимчасово відключатимуть електроенергію у зв'язку з проведенням профілактичних робіт.

Відключення торкнуться:

  • Ворзель

08:00 – 20:00: вулиці Тюльпанова,
Яблунська.

09:00 – 20:00: вулиці Ворзельська, Стражеска, Березова, Лісова, Яблунська.

  •  Бабинці

08:30 – 19:30: вул. Заводська.

  •  Синяк

09:00 –18:00: вул. Київська.

  • Червоне

09:00 – 18:00: вул. Покровська

  • Раківка

09:00 – 18:00: вул. Чайки

Плануйте свій день заздалегідь та враховуйте тимчасові незручності.

 

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