ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні На Київщині сьогодні відключатимуть світло майже на весь день - список населених пунктів

2026-07-07 08:26

У Бучанській громаді Київської області 7 липня заплановані відключення електроенергії

У низці населених пунктів громади тимчасово відключатимуть електроенергію у зв'язку з проведенням профілактичних робіт.

Відключення торкнуться:

Ворзель

08:00 – 20:00: вулиці Тюльпанова,

Яблунська.

09:00 – 20:00: вулиці Ворзельська, Стражеска, Березова, Лісова, Яблунська.

Бабинці

08:30 – 19:30: вул. Заводська.

Синяк

09:00 –18:00: вул. Київська.

Червоне

09:00 – 18:00: вул. Покровська

Раківка

09:00 – 18:00: вул. Чайки

Плануйте свій день заздалегідь та враховуйте тимчасові незручності.