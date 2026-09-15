ВІЙНА В Україні Сьогодні проблеми з електропостачанням зафікосвані у восьми областях України

2026-09-15 14:39

У восьми областях України частина споживачів залишається без електроенергії. Причиною стали російські обстріли енергетичної інфраструктури та негода, повідомили в Міненерго в вівторок, 15 вересня.

Через бойові дії проблеми з електропостачанням є у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Як зазначили у відомстві, "скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи".

Окремо повідомляється про наслідки атаки дронів на Запоріжжі. Внаслідок удару по енергетичному об’єкту двоє енергетиків отримали поранення. Їх доправили до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

Ще у трьох областях - Дніпропетровській, Полтавській та Сумській — електропостачання порушене через негоду. Аварійні бригади працюють над поверненням світла споживачам.

У Міненерго наголошують, що застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. Ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Водночас застосування графіків обмеження споживання на сьогодні не прогнозується. Але за можливості активне використання електроенергії рекомендують перенести на денний період - з 11:00 до 15:00.