ВІЙНА В Україні Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - знешкоджено вже понад 1,5 млн солдат та офіцерів

2026-09-15 16:14

Загальні бойові втрати ворожої армії від початку повномасштабного вторгнення наблизилися до позначки у 1,51 млн військових.

Лише за минулу добу Сили оборони України знешкодили ще близько 1400 окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня. За цей же час росія втратила 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб ППО.

Найбільше за добу ворог втратив безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1839 одиниць. Загальна кількість знищених БПЛА цього типу вже становить 518 280.

За даними Генштабу, від початку війни росія також втратила 12 345 танків, 25 334 бойові броньовані машини та 49 793 артилерійські системи. Серед інших втрат - 2131 РСЗВ, 1638 засобів ППО, 442 літаки та 356 гелікоптерів.

Крім того, українські захисники знищили 5111 крилатих ракет, а також 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.