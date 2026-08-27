ВІЙНА В Україні Енергетика шести областей України зазнала ворожих атак - зафіксовані відключення світла

2026-08-27 14:42

У четвер у шести областях України зафіксовано відключення світла через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго 27 серпня.

"Внаслідок російських атак – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії знизилось на 4,7% в порівнянні з показниками минулої середи.

"Причина змін – ясна і прохолодна погода у більшості областей України. Це не спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів та зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", – пояснили енергетики.

Вони просять громадян перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також не потрібно вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, минулої ночі рашисти запустили по Україні балістику і 258 дронів різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань.