Економіка Світові ціни на нафту почали стрімке зниження на тлі нових надій на повне відкриття Ормузької протоки

2026-08-26 16:23

Світові ціни на нафту продовжують знижуватись на тлі нових надій, що Ормузька протока може знову повноцінно відкритися. Про це свідчать результати торгів 26 серпня.

Так, жовтневі ф'ючерси на марку Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $2,29 (2,62%) до $84,98 за барель.

А жовтневі ф'ючерси на WTI впали на біржі NYMEX на $2,45 (2,97%), до $79,91 за барель.

Напередодні у вівторок обидві марки нафти втратили понад 3%.

Нафта дешевшає на новинах про те, що Іран та Оман обговорили створення спільного тимчасового коридору через Ормузьку протоку та домовилися співпрацювати у розмінуванні її акваторії.

"Ринок перейшов від оцінки високої ймовірності тривалих збоїв та поновлення ескалації до оцінки часткового відновлення, узгоджених домовленостей про судноплавство та меншого ризику поновлення військової конфронтації. Надійна угода, яка швидко відновить рух Ормузької протоки, може усунути ще один рівень геополітичної премії", – заявив керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен у коментарі для Reuters.

Тим часом Американський інститут нафти повідомив, що за тиждень запаси сирої нафти у США зросли на близько 4,2 млн барелів. Аналітики очікували, що запаси зростуть приблизно на 600 тисяч барелів.