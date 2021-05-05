Спорт Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что рассчитывает на выход в финал

2021-05-05 14:00

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команда полностью заслуживает играть в финале Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.

"Задача — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое.

Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса. Не уверен, что "Реал" опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Но на мой взгляд, дело не в схеме "Реала", а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело?

Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне. Серхио Рамос - капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться. Канте - парень, который тебе нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами. Это невероятный игрок. Он спокоен, любит уединиться. Он не шумит, но я часто вижу его улыбающимся. Он готов общаться со всеми, но остается собой. Я очень рад, что такие игроки существуют. Наблюдать за ним — одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку", - сказал Тухель.