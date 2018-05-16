Экономика Subaru проверяют по делу о фальсификации данных о расходе топлива и выхлопов

2018-05-17 15:14 424

В штаб-квартире японской автомобильной компании Subaru прошла проверка в связи с представленным ею докладом о фальсификации данных о расходе топлива и выбросов вредных газов в атмосферу на заводе в префектуре Гумма.

Как сообщает информагентство Киодо, Мининфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерено задать вопросы по этому поводу ключевым руководителям корпорации и определить меры, которые будут приняты.

Напомним, в апреле Subaru представила властям доклад о систематической фальсификации с 2002 года данных по распоряжениям руководителя отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота. Однако, как утверждается, высшее руководство не знало об этом факте.

Ранее, в ноябре 2017 года компания была вынуждена отозвать 395 тысяч машин для повторной проверки безопасности, поскольку при их выпуске тестирование проводил "некомпетентный" персонал.

Subaru Corporation - японская корпорация, занимающаяся производством аэрокосмических транспортных средств и автомобилей. Она является партнером компаний Boeing и Lockheed Martin, производя самолеты и вертолеты по лицензии этих компаний для правительства Японии.

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