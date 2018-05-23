Политика Для публикаций о политике в Facebook теперь понадобится паспорт, код, страховка и права

2018-05-25 17:28 586

Пользователи из США для размещения политических публикаций в Facebook должны будут подтвердить свою личность, предоставив последние цифры номера социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством - паспорта или водительского удостоверения.

Подобный механизм внедряется в качестве реакции на попытки России повлиять на президентские выборы в 2016 году.

Под понятие "политических публикаций" Facebook включил посты, в которых поднимаются темы политических кампаний, гражданских прав, иммиграции, оружия, экономики и другие. Главная цель механизма - допустить до публикаций с подобной тематикой только тех пользователей, которые являются гражданами или постоянными резидентами США.

Помимо фото документов и номера социального страхования пользователям также придется предоставить почтовый адрес в пределах США, на который будет выслано письмо со специальным кодом. Именно этот код и позволит публиковать рекламу.

При этом уточняется, что данные - номера страховок, данные паспортов и адреса - нигде не хранятся. Из соображений безопасности и для минимизации риска утечки данных, сразу после проверки аналитики Facebook их удаляют.

Ещё одним нововведением является то, что в опубликованных в соцсети объявлениях теперь будут указываться источники финансирования.