ВСТРЕЧА В АНКОРИДЖЕ - ВЫРОЖДЕНИЕ СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ Янина Соколовская

2025-08-13 10:29 222

CNN: Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам двух представителей Белого дома, это «единственное место, которое соответствует требованиям для исторической встречи».

То есть по мнению Белого дома встреча с убийцей, уничтожающим людей в центре Европы - историческая, значимая настолько, что ее поднимают на знамя и называют дипломатической победой.

Именно так и выглядит ВЫРОЖДЕНИЕ. Рузвельт не проводил "исторические встречи" с гитлером. Рузвельт помог советским войскам дойти до Берлина.

Да, слишком долго выжидал и поздно вмешался, но не заигрывал с мировым злом и руки ему не пожимал, не делил с ним планету и не перекраивал с ним Европу. А встречался он на троих с союзниками, ставшими победителяии благодаря своему союзу. И уже с ними обговаривал аннексии и контрибуции проигравшего анрессора.

Сейчас же агрессору дают шанс выйти из войны со словами "Я победил". А делить и расчленять собираются отнюдь не его.

В Анкоридже, как гласят американские утечки, речь пойдет о полной сдаче россии Донбасса (а это не только Донецк) в обмен на Херсон и Запорожье (из Херсона россию выбили и ей досталась только первая половина слова, до Запорожья она не дошла и не дойдет).

То есть украинский огромный регион захотят отобрать в обмен на миф о "включенных в конституцию рф"

Запорожской и Херсонской областях.

То есть делить и расчленять собираются не агрессора, а его жертву - Украину.

А то, как унизительно Трамп не пригласил на эту встречу Зеленского, показывает, что передел Европы и мира старики-разбойники хотят слелать по-тихому.

И Трамп надеется, что таким образом отсрочит союз рф и Китая. А для путина это - единственный шанс выйти из войны живым и с бенефитами.

Но это не путь к миру. Это - конец Европе, передышка для агрессора, который соберется с силами и начнет новую войну.

Трампа в это время у власти уже не будет (он мысленно уже поглаживает Нобелевку за "примирение" Армении с Азербайджаном и Украины с россией). А путин в рф - коллективный, не осталось в их элите ни единого неимперца, путин выкосил всех за десятилетия правления.

И эта новая "элитка" попрет новой войной на Украину и на Европу, нагуляюшую жирок за время перемирия-не мира.

Встреча в Анкоридже, решение судьбы Украины без участия Украины - худшее, что мы могли себе представить. И те, кто называл Байдена "сонным Джо" теперь смотрят на Трампа и думают "лучше б ты поспал".

Но поздно. Зато самое время посыпать головы пеплом и умываться кровавыми слезами - иначе и это можно не успеть.