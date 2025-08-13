ВСТРЕЧА В АНКОРИДЖЕ - ВЫРОЖДЕНИЕ СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ Янина Соколовская

CNN: Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам двух представителей Белого дома, это «единственное место, которое соответствует требованиям для исторической встречи».

То есть по мнению Белого дома встреча с убийцей, уничтожающим людей в центре Европы - историческая, значимая настолько, что ее поднимают на знамя и называют дипломатической победой.

 

Именно так и выглядит ВЫРОЖДЕНИЕ. Рузвельт не проводил "исторические встречи" с гитлером. Рузвельт помог советским войскам дойти до Берлина. 

 

Да, слишком долго выжидал и поздно вмешался, но не заигрывал с мировым злом и руки ему не пожимал, не делил с ним планету и не перекраивал с ним Европу. А встречался он на троих с союзниками, ставшими победителяии благодаря своему союзу. И уже с ними обговаривал аннексии и контрибуции проигравшего анрессора. 

Сейчас же агрессору дают шанс выйти из войны со словами "Я победил". А делить и расчленять собираются отнюдь не его. 

 

В Анкоридже, как гласят американские утечки, речь пойдет о полной сдаче россии Донбасса (а это не только Донецк) в обмен на Херсон и Запорожье (из Херсона россию выбили и ей досталась только первая половина слова, до Запорожья она не дошла и не дойдет). 

 

То есть украинский огромный регион захотят отобрать в обмен на миф о "включенных в конституцию рф"

Запорожской и Херсонской областях. 

То есть делить и расчленять собираются не агрессора, а его жертву - Украину.

 

А то, как унизительно Трамп не пригласил на эту встречу Зеленского, показывает, что передел Европы и мира старики-разбойники хотят слелать по-тихому. 

 

И Трамп надеется, что таким образом отсрочит союз рф и Китая. А для путина это - единственный шанс выйти из войны живым и с бенефитами.

 

Но это не путь к миру. Это - конец Европе, передышка для агрессора, который соберется с силами и начнет новую войну. 

 

Трампа в это время у власти уже не будет (он мысленно уже поглаживает Нобелевку за "примирение" Армении с Азербайджаном и Украины с россией). А путин в рф - коллективный, не осталось в их элите ни единого неимперца, путин выкосил всех за десятилетия правления.  

 

И эта новая "элитка" попрет новой войной на Украину и на Европу, нагуляюшую жирок за время перемирия-не мира.

 

Встреча в Анкоридже, решение судьбы Украины без участия Украины - худшее, что мы могли себе представить. И те, кто называл Байдена "сонным Джо" теперь смотрят на Трампа и думают "лучше б ты поспал". 

 

Но поздно. Зато самое время посыпать головы пеплом и умываться кровавыми слезами - иначе и это можно не успеть. 


