Восставшая Европа и американский ковер Янина Соколовская

2025-08-18 10:10 185

 

19 августа, день, разваливший СССР и уничтоживший советскую россию, европейские лидеры встречают на ковре у Трампа. Они отменили отпуска, отложили текучку и наконец-то stand with Ukraine. Немцы, англичане, все балтийцы, включая Польшу, британцы и даже молдаване. Президенты, премьеры и другие определяющие лица. Все они полетели в Америку, потому что несдача Украины вдруг оказалось для них кровно-важным вопросом. Потому что вдруг очнулись и поняли - сегодня она, а завтра мы. 

 

Почему не сделали это четыре года назад, когда война разбухала у украинского порога? Зачем кормили российскую машину три года боев, покупая у нее газ? Отчего не пришли к выводам, которые вдруг озвучил польский премьер Туск, что ЕС и США сопоставимы по возможностям, потенциалу и человеческим ресурсам, и пора самим принимать решения, а не ждать Вашингтонских указок? За время войны воаросов накопилось много. И все - риторически-безответные. 

 

Тем ни менее, лидеры Европы восстали из подчиненных и спустя украинские разрушенные города и массовые жертвы все же встали рядом с Украиной. Жаль, что в Вашингтоне; к сожалению, не в Париже и не в Брюсселе, но все-таки проявили себя.

 

И дай нам Боже не упустить этот момент. При правильном использовании он станет переломом в войне. При неправильном - разожжет Третью мировую на два континента. 

 

Потому сегодняшний день - краеугольный. Он покажет, Европа - тварь дрожащая или волю имеет. 

subscriber subscriber

Еще блоги

Янина Соколовская Восставшая Европа и американский ковер 2025-08-18 10:10 185
Елена Скачко Покровск. Нет еще одного города, который жил, работал, любил, копошился, строил, растил, смеялся, плакал 2025-08-14 16:00 370
Янина Соколовская ВСТРЕЧА В АНКОРИДЖЕ - ВЫРОЖДЕНИЕ СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ 2025-08-13 10:29 296
Янина Соколовская Протесты в Армении: так рушится российский "третий Рим" 2025-06-28 12:30 1295
Алибек Молдин Иран: казни своих, убийства чужих 2025-06-25 13:34 925
Янина Соколовская НАТО поломалось 2025-06-25 10:29 1221
Янина Соколовская Вызов и приговор 2025-06-23 12:02 703
Алексей Курпас ЧерныШОУ 2025-06-23 07:42 740
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская Восставшая Европа и американский ковер 185
Елена Скачко Покровск. Нет еще одного города, который жил, работал, любил, копошился, строил, растил, смеялся, плакал 370
Янина Соколовская ВСТРЕЧА В АНКОРИДЖЕ - ВЫРОЖДЕНИЕ СИЛЬНОЙ АМЕРИКИ 296
Янина Соколовская Протесты в Армении: так рушится российский "третий Рим" 1295
Алибек Молдин Иран: казни своих, убийства чужих 925
Янина Соколовская НАТО поломалось 1221
Янина Соколовская Вызов и приговор 703
Алексей Курпас ЧерныШОУ 740
Все блоги