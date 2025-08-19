Упущенный шанс: европейский десант в США себя не оправдал Янина Соколовская

2025-08-19 10:15 222

К сожалению, встреча Трамп - Зеленский и Трамп - лидеры ЕС стали путем сдачи украинских территорий. 

 

О встрече мы знаем мало, но: 

ее итоги - это показуха Трампа: велась прямая трансляция встречи, между лидерами, обсуждающими вопрос жизни и смерти Украины сновали фотографы, сами лидеры весело улыбались, благодарили друг друга и были так милы, вроде в центре Европы и не идет бойня.

 

Я просто приведу выдержки тз того, что было скащано в Вашингтоне. Выводы вы сделаете сами. Как по мне, первичный вывод напрашивается такой: вся мощь европейской консолидации превратилась в облизывание Трампа. А человеком и бойцом прояаил себя только Макрон, заявивший, что Украину нужно вооружать и даже после войны содержать ее армию в сотни тысяч человек.

 

По словам Трампа

- Необходимо обсудить возможный обмен территориями между рф и Украиной (интересно, готов ли Трамп со своей стороны обменять Аляску)

 

- Трамп выразил уверенность, что путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования

 

- Трамп заявил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" россии против Украины (а европейцы верят еще и в расширение войны, потому слетелись в Вашингтон) 

 

- Трамп уверен, что трехсторонняя встреча по Украине с участием путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения (это было сильно. А главное - конкретно). 

 

- Через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулирование путем переговоров (а если не станет ясно, то наступит осень) 

 

Зеленский со своей стороны в одной только речи 

- поблагодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты (подсчет The Washington Post)

 

- не смутился, что встреча с Трампом о войне и мире началась снова с обсуждения костюма Зеленского и, подыгрывая, обговорил эту тему под веселый смех 

 

- заявил, что Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров (трудности перевода?)

 

- сказал, что вопрос территорий может быть вынесен на двусторонку с путиным (и частица НЕ где-то потерялась). "Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и путиным», — заявил Зеленский, тем самым допустив саму возможность неконституционной сдачи земель;

 

В то же время Макрон выступил за сохранение численности ВСУ в "сотни тысяч" человек после войны 

 

Рубио сообщил, что мирное соглашение по Украине потребует уступок (это снова - о территориях). И, видимо, от Украины. Про российские уступки сказано не было.

