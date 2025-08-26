Госактивы и судьба тысяч квадратных метров жилья Янина Соколовская

За глобальными международными процессами мы как-то подзабыли о наших драгоценных деятелях. Драгоценных для страны и ее бюджета. Вот, к примеру, застройщик Микитась, проигравший целую корпорацию, трижды попавший в СИЗО.

Сегодня Фонд держмайна должен огласить конкурс на проведение аукциона по повторной продаже компании «Укрбуд». От этой сделки зависит, получит ли государство свои деньги и достроят ли по всей стране замороженные недострои, введут ли в эксплуатацию тысячи квадратных метров, а также, кто в очередной раз намоет руку на этом проекте.

Предыдущий летний конкурс фактически аннулирован, поскольку победитель, а это - компания аффилированная с Максимом Микитасем так и не смогла насобирать денег на стартовые обязательства. Напомню предысторию: Как сообщал «УНИАН», 18 июня по итогу конкурса ФГИ по продаже ГАО «Строительная компания «Укрбуд». победила грузинская компания я ООО «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМИКАЛС», предложившая 805 млн грн. Однако позже появилась информация о наличии в этом ООО российского капитала — в результате торги отменили и победителем стал следующий участник — ООО «Техно-онлайн», связанный с бывшим опальным застройщиком Максимом Микитасем», — пишет УНИАН. Победитель еще до 11 августа должен был заплатить за приобретенный объект под 800 млн. грн (без НДС).

Однако ни попытка присоединить к этому процессу искусственную компанию Василия Астиона, ни попытка замедлить работу Фонда госимущества через суды - не помогли Микитасю.

При этом за кадром происходят странные процессы, из которых я могу сделать вывод, что у нас на глазах разыгрывается "междусобойчик" между Фондом госимущества и участниками аукциона, в том числе грузинской компанией. Например, апелляцию Фонда на обеспечение от 06.08 апелляционным хозяйственным судом оставлено без движения по формальным причинам, а именно потому что Фонд не направил копии решения через электронный суд сторонам.

Весьма странное подыгрывание со стороны Фонда с тем, чтобы имитировать деятельность, но не достичь результата.

Параллельно на 1 сентября назначено заседание по отмене встречного обеспечения, принятое решение суда от 14.08.2025 года на основании которого Микитась должен оплатить 800 млн в качестве встречного обеспечения иска. Очевидно, что встречное обеспечение будет отменено, первичное, соответственно, останется, что предоставит Микитасю и подыгрывающим ему партнерам возможность бесконечно долго тянуть с оплатой за Укрбуд.

Финальная цель - прибрать к рукам очередной госактив, манипулируя государственными структурами и судами и делая все, чтобы государство недополучило свои деньги.

Соотвествующие запросы на ФГИ направлены.

Ждем развязки.