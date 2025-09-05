Соцсети - это всего лишь ещё одно воплощение нашей реальности Елена Скачко

"А що саме ви робите, щоб допомагати?" - написала какая-то неизвестная мне дама из Франковска с закрытым профилем.

Написала под моим комментом на странице одной, очень уважаемой мной, зооволонтерской организации, которая занимается эвакуацией животных и людей из зон боевых действий. Я просто посетовала, что ни одна сеть заправок не берет над ними шефство, а бензин - одна из самых значительных их трат. Слова мои были даже не упрекательными, просто задумалась о том, что для имиджа сети это было бы хорошо, а донаты людей могли бы быть в больших объемах использованы на питомцев. Кстати, оказалось, что одна из сетей спонсировала их (браво Вог!), просто выделенный объем закончился. Но это так, ремарка. Вернёмся к даме из Франковска.

Лет двадцать назад, когда я ещё была распахнута миру, как церковная дверь во время праздников и недоуверенная в себе, как провинциальная гимназистка, я бы, бесспорно, бросилась отчитываться и доказывать, что я добрая и хорошая, что отдам последнюю рубашку и подмету центральный вокзал, если будет очень надо. И вообще право имею.

Но я давно выросла, вырастила других - детей, учеников, собак, котов, реализовала приличные проекты и построила дом (ну в соавторстве), посадила десятки деревьев, сотни кабачков и цветов, увидела собственными глазами, как выглядят справедливость и несправедливость, осталась доброй и хорошей, но научилась иногда быть злой и хамоватой. Поэтому я больше не отчитываюсь перед первым встречным-поперечным хоть из Франковска, хоть из Нью-Йорка.

Во-первых, любая попытка рассказать о том, какой ты герой, всегда выглядит оправданием, а оправдываться мне лично не в чем. Во-вторых, я не герой, и о героизме у меня другое понятие, ну точно не 500 и даже не 5000 грн доната. А в-третьих , в любой подобной ситуации, когда лезут в нашу с вами жизнь, самый правильные ответ: "Не ваше дело". И не надо при этом стесняться быть хамом. Ибо какой вопрос - такой ответ.

Можно было бы вообще пройти мимо этого мелкого инцидента, но дело в том, что мелкий он только на первый взгляд. И какое-то количество подобной встреченной "мелкости" порой переполняет объемы моей необъятной толерантности и долготерпения. Речь ведь не о конкретном вопросе. А о бесконечном количестве реплик и вопросов, которыми, как топорами, некоторые дровосеки пытаются не просто ломать, а громить наши личные границы.

Я знаю, что многие не любят это выражение, иронизируют над ним, считая его новомодным штампом типа "лучшей версии себя". И зря. Личные границы - это психологический термин, это основа основ индивидуальности. К сожалению, в моем детстве и подростковом возрасте не оперировали этим понятием, и я очень об этом сожалею.

Понимая личные границы, разве я, будучи 7-классницей, стала бы сдирать копейкой с мизинца красный лак, когда учительница английского выгнала меня из класса и велела вернуться "в нормальном виде"? Разве в 22 промолчала бы на выпад "старшей невестки", жуткой тетки с вечно землистым лицом, никогда не знавшим улыбки, что веду слишком вольную (по ее понятиям) жизнь? Разве не поставила бы на место однажды и навсегда подъездную активистку, которая по собственному разумению назначала дежурных уборщиков подъезда и по субботам в восемь утра будила работающих людей, предлагая выполнить повинность? И таких "разве" в моей копилке десятки. Правда, надо отдать должное, интуитивно я часто была борцом, и победы над "разве" у меня тоже имеются. Но до осознания того, что эти победы не победы вовсе, а норма, нужно дорасти. А заодно и научиться выставлять щиты, не теряя при этом массу собственной энергии.

Почему-то бытует мнение, что соцсети - это открытая площадка, и говорить прямо, без купюр, здесь можно все, что угодно. Ну типа, раз вылез в публичное пространство, то терпи. А шо такое - спросить нельзя?

Жизнь на самом деле - тоже открытая площадка. Но в жизни далеко не у всех хватает банальной смелости быть вот таким себе администратором чужого монастыря. А соцсети - это всего лишь ещё одно воплощение нашей реальности, но тут проще: можно поставить какую-нибудь белоснежку на аватар, назваться Аленушкой или козленочком, а то и вовсе закрыть профиль и подгавкивать в щель под забором. Честно говоря, я за то, чтобы алгоритмы работали так: закрыл профиль - всё, можешь вести общение только в доступном кругу, а паблики недрузей - уже табу. Потому что именно анонимность (аватарство) делают людей охреневшими. И невозможность уязвить аватара делает его более уверенным в себе и в обычной жизни.

Вот совсем недавно читала в ленте пост. Девушка получила зарплату и сразу, таков ее привычный уже порядок, отправила донат. А потом спросила у коллег, кто ещё задонатил? Все промолчали. Предметом поста было искреннее сожаление/возмущение, что среди ее коллег постоянно донатят только двое - она и еще какой-то парень.

А меня удивило другое. То, что никто из коллег не спросил девушку: "А почему я должен отчитываться?" Ведь девушке нашей сердобольный даже в голову не пришло, что вопросы о том, как человек распоряжается своей зарплатой, являются интимными. Да, именно так. Деньги - это сугубо личное дело человека, особенно в реалиях, когда большинству их банально не хватает.

Что касается донатов и волонтерства в принципе - это тоже личный выбор человека. Вы уверены, что все знаете о человеке, когда задаете ему вопрос, а задонатил ли ты сегодня? А если человек помогает куче пожилых родственников? Если кормит в своем дворе три выводка кошек? Если у него тяжело болеет мама и ползарплаты уходит на аптеку и сиделок? Если на шее висит кредит, взятый на жилье в совершенно других исходных условиях? Если человек помогает тем, кого лично знает? Это считается или нет? Почему декларативное волонтерство у нас давно стало почетным, а ежедневная помощь тем, кто рядом, незаметным таким обычным делом и как бы не считается?

Сейчас время такое, что практически все дееспособные люди кому-то и что-то переводят, дают, помогают. Слишком много вокруг беды, на которую невозможно не отзываться. Но я категорически против того, чтобы делать это обязательством и превращать в мерило социальной значимости. Вот тут я полностью за социалистический принцип - от каждого по возможности. А возможность сегодня есть не у всех. И если вы не можете по какой-то причине, то не сомневайтесь в своей правоте. Потому что нельзя отдавать последнюю рубашку, самому станет плохо и холодно, а это прямой путь к нездоровью и ощущению себя несчастливым. Отдают от возможного, а не от последнего.

Но я плавно скатилась в другую тему, хотя она смежная с той, с которой я начинала. Итак, социальные сети - это ещё одна ипостась нашего общества, а значит и социальные нормы должны в нем быть такими же, как и в реале. И личные границы в соцсетях никто не отменял. И на вопросы типа "А какого размера у тебя лифчик?" или "Ты любишь мужа?" можно смело посылать. А так же на реплики типа "Найди себе стилиста", "Вам нужно срочно худеть" или "В вашем возрасте...."

Есть вещи, которые от природы. И то их удается корректировать и менять, как слишком длинные носы или ушки-лопоушки. Но вот нахабство (какое классное и точное слово!) настолько упорно, что любой пластический хирург здесь бессилен. Остаётся включать встречный напор. Вытаскивать из-за пазухи брандспойт. Это действует. Или игнорировать. Не молчать, а именно игнорировать. Но это трудно, честно скажу.... Куда труднее чем послать. Игнор - это высший пилотаж пофигизма. Уместного защитного пофигизма. Нужно только ему научиться. Вот как мой Рудик умеет. Коты они такие.

