Нав'язування будь-чого неодмінно призводить до абсолютно протилежних наслідків Юрий Луканов

2025-09-05 11:15 222

Мені дуже шкода Параску, яка стала жертвою непорозумінь в УКУ. Сталося так, що я з цією дівчинкою знайомий. Зустрівся коротко в Оксфорді торік у лютому. Ми спілкувалися трохи і вона мені дуже сподобалася - розумниця і красуня. Розумію, її розчарування таким поворотом подій. В такому віці це може бути шоком і стати травмою.

Тут є прокол з боку університету, який мав би доносити свої правила до вступу, а не після того, як абітурієнтка вступила до нього.

З іншого боку, у нас сформувалася певна спільнота, яка декларує певні цінності і вважає їх єдино правильними. При цьому декларує повагу до свобод, до різноманітності, до свободи слова. І це дуже правильні декларації. Я всіляко їх підтримую. Сам є прихильником таких поглядів.

Але на практиці принаймні частина цієї спільноти дуже дратується, коли стикається з тими, хто має інші цінності або хоча б в чомусь відмінні погляди.

Нерідко буває, що вони намагаються нав'язати свої підходи іншим. Не шляхом переконання, а через адміністративні впливи. Але ж повага до свободи і різноманітності і якраз і передбачає, що є люди, які мають інший світогляд, що вони можуть висловлювати погляди, які нам не подобаються.

Хай би якими чужими не здавалися нам чиїсь погляди, але, якщо вони не закликають до насильства, вбивства, ми мусимо їх поважати. Якщо вони живуть у відповідності до цих поглядів і не чіпають інших, то ми мусимо до цього ставитися терпимо. Так само і вони не мають нав'язувати нам свої погляди. І вони мають право висловлювати думки, які нам не подобаються, так само, як і ми маємо право не подобатися їм.

Колись я стикнувся з чоловіком, який нав'язливо намагався мене спонукати до релігійності. Я просто припинив з ним спілкування. Бо нав'язування - це остання річ. Це порушення моєї свободи.

З іншого боку, кілька місяців тому мені було заявлено, що я маю дикі погляди на права жінок. Це при тому, що для мене нормою є рівність прав жінок і чоловіків, схиляння до сексу через адміністративні примуси є огидним.

Але при тому я вважаю, що за свою поведінку і своє тіло відповідають так само на рівних, як чоловіки, так і жінки. І якщо жінка без шантажу і насильства віддалася чоловікові, а потім пішла на нього скаржитися, то вона (вибачайте)тупа курка, яка не відповідає за саму себе. Мова ішла про серіал "Ранкове шоу", де саме так і сталося.

У моєї опонентки існує єдино правильний, як вона вважає, погляд на це. І моє розходження з нею вона вважає дичиною. А мені здається дичиною встановлення єдино правильного погляду. Я в цьому вбачаю комсомол чи компартію. Це що завгодно тільки не декларований лібералізм.

Нав'язування будь-чого приводить до протилежних наслідків. Тому у США зараз при владі той, хто при владі. Принаймні одним з факторів є нав'язування нібито ліберальних цінностей, що насправді не має відношення до лібералізму.

Мені здається, що з цієї історії треба було б винести урок. Дітям треба вкладати в голову, що існують люди і спільноти з різними поглядами. І якщо ви потрапляєте в їхнє середовище і вам там щось не подобається, то ви або уникайте цього середовища, або враховуйте їхні відмінні від ваших особливості.

PS. Додам ще. Я колись в УКУ дав майстер-клас із репортажу. На той час мав аналогічні заходи в інших університетах. В УКУ ВСІ, ось абсолютно ВСІ, студенти мене щось запитували і навіть потім консультувалися по своїх студентських репортажах. В інших університетах я нічого подібного не зустрічав. Це був реально найкращий студентських склад, який я коли-небудь зустрічав. Порівняти можна хіба що з парочкою американських університетів.