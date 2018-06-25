Мир В Египте из-за террористов в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения

2018-06-25 10:43 303

Власти Египта в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, его утвердил парламент.

Режим ЧП продлен на три месяца, начиная с утра субботы 14 июля.

"В резолюции предусматривается, что вооруженные силы и полиция должны поддерживать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом", – сообщает ресурс Arab 21.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.