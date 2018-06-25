Мир В Египте из-за террористов в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения

2018-06-25 10:43 303

Власти Египта в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, его утвердил парламент.

Режим ЧП продлен на три месяца, начиная с утра субботы 14 июля.

"В резолюции предусматривается, что вооруженные силы и полиция должны поддерживать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом", – сообщает ресурс Arab 21.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

Еще по теме

фото ЧП в аэропорту "Жуляны": что на самом деле произошло с рейсом 4406 Анталия-Киев

2018-06-15 08:37 10052

На Донбассе прошли интенсивные бои: террористы ушли с потерями

2018-06-03 09:44 1735

Украинцам подготовили скрытый визовый режим, будут большие проблемы

2018-05-20 11:30 6753

Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 2346

Еще новости в разделе "Мир"

В Египте из-за террористов в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения

2018-06-25 10:43 303

Лукашенко допустил войну в Беларуси и вхождение в состав "другого государства"

2018-06-24 13:30 7586

Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья

2018-06-23 14:00 1806

Ученые определили полезную дневную дозу кофе

2018-06-23 12:30 2119
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Египте из-за террористов в пятый раз продлили режим чрезвычайного положения 2018-06-25 10:43 303
Лукашенко допустил войну в Беларуси и вхождение в состав "другого государства" 2018-06-24 13:30 7586
Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья 2018-06-23 14:00 1806
Ученые определили полезную дневную дозу кофе 2018-06-23 12:30 2119

Лента

15:13 Новый главой ПАСЕ стала депутат из Швейцарии, жестко критикующая агрессию РФ
14:44 Каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению
14:12 Глава СБУ заявил о беспрецедентных шагах для освобождения Сенцова и Сущенко
13:46 Полиция нашла всех подростков, напавших на лагерь ромов во Львове
13:11 Арестованные в оккупированном Крыму украинские рыбаки объявили голодовку
12:40 Москва сознательно спонсирует мировой терроризм, использует пытки в "лагерях смерти" Донбасса
КАРТА 12:10 Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, потеплеет до +27°C
ОБНОВЛЯЕТСЯ 11:44 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
11:28 Что посмотреть в Национальной опере в июле - грандиозный финал 150-го сезона
11:09 Эрдоган всемогущий: Президент Турции набрал абсолютное большинство голосов на досрочных выборах