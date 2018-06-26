Украина видео На трассе "Киев-Ковель-Ягодин" разбился рейсовый бус, есть жертвы и пострадавшие

2018-06-26 09:11 246

Вчера вечером на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" около села Орловка Сарненского района произошло масштабное ДТП.  Микроавтобус с людьми вылетел на встречку и врезался в автоцистерну, трое человек погибли, еще девять получили ранения. 

"Водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения авто вылетели на полосу встречного движения и врезались в автоцистерну", - сообщили в полиции Ровенской области.

В результате ДТП три человека из микроавтобуса "Mercedes-Benz" погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

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