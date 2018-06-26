Мир Ливия отказалась строить лагеря для беженцев и не пускать их в Европу

2018-06-27 12:45 201

Ливия отвергла предложение Италии создать на своей территории центры для беженцев, чтобы препятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Соответствующую позицию властей озвучил замглавы правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг на встрече с итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини.

"Мы – против любых лагерей для беженцев в Ливии", – подчеркнул Майтыг.

Федеральный секретарь правопопулистской Лиги в свою очередь еще раз подтвердил свою позицию, вернувшись в Рим. Сальвини выразил уверенность, что подобные центры для приема беженцев и установления их личности должны быть созданы на юге Ливии, в Нигере, Мали, Чаде и Судане.

По данным итальянского МВД, порядка 11 тысяч мигрантов с начала года переправились морем из Ливии в Италию. Это на 80% меньше, чем за аналогичный период в 2016 и 2017 годах. С июля минувшего года Рим активно борется с лицами, незаконно перевозящими мигрантов в Европу.