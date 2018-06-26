Мир Ливия отказалась строить лагеря для беженцев и не пускать их в Европу

2018-06-27 12:45 201

Ливия отвергла предложение Италии создать на своей территории центры для беженцев, чтобы препятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Соответствующую позицию властей озвучил замглавы правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг на встрече с итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини.

"Мы – против любых лагерей для беженцев в Ливии", – подчеркнул Майтыг.

Федеральный секретарь правопопулистской Лиги в свою очередь еще раз подтвердил свою позицию, вернувшись в Рим. Сальвини выразил уверенность, что подобные центры для приема беженцев и установления их личности должны быть созданы на юге Ливии, в Нигере, Мали, Чаде и Судане.

По данным итальянского МВД, порядка 11 тысяч мигрантов с начала года переправились морем из Ливии в Италию. Это на 80% меньше, чем за аналогичный период в 2016 и 2017 годах. С июля минувшего года Рим активно борется с лицами, незаконно перевозящими мигрантов в Европу.

Еще по теме

Ким Чен Ын угрожает отменить встречу с Трампом из-за сравнения КНДР с Ливией

2018-05-25 09:13 2715

Двойной теракт в мечети Ливии: более 30 жертв, много пострадавших

2018-01-24 12:14 4153

Россия попала в пятерку самых опасных стран для украинских туристов

2018-01-15 12:45 3104

Мигранты в Польше: в Украине ответили за «сотни тысяч беженцев»

2018-01-07 12:00 5079

Еще новости в разделе "Мир"

фото ЕВРОВИДЕНИЕ-2019 хотят провести в крепости Масада на вершине огромной скалы

2018-06-27 15:45 51

В Instagram произошел глобальный сбой - начались проблемы со входом в аккаунт

2018-06-27 14:15 165

Ливия отказалась строить лагеря для беженцев и не пускать их в Европу

2018-06-27 12:45 201

В Евросоюзе создают Кибернетические войска быстрого реагирования

2018-06-27 09:42 267
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото ЕВРОВИДЕНИЕ-2019 хотят провести в крепости Масада на вершине огромной скалы 2018-06-27 15:45 51
В Instagram произошел глобальный сбой - начались проблемы со входом в аккаунт 2018-06-27 14:15 165
Ливия отказалась строить лагеря для беженцев и не пускать их в Европу 2018-06-27 12:45 201
В Евросоюзе создают Кибернетические войска быстрого реагирования 2018-06-27 09:42 267

Лента

фото 15:45 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019 хотят провести в крепости Масада на вершине огромной скалы
15:16 Зачем в Украине создают бригады многоэшелонной территориальной обороны
14:42 Завтра вступит в силу закон № 2470 о создании Высшего антикоррупционного суда
14:15 В Instagram произошел глобальный сбой - начались проблемы со входом в аккаунт
13:46 Антикоррупционеры и активисты подали в суд на президента Порошенко
13:14 В Минске сегодня пытаются на лето установить полный режим тишины на Донбассе
12:45 Ливия отказалась строить лагеря для беженцев и не пускать их в Европу
12:13 США настоятельно посоветовали Киеву не игнорировать требования МВФ
11:44 Денисовой запретили посетить осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко
КАРТА 11:12 Прогноз погоды : в Украину идут грозы, проливные дожди и жара до +35°C