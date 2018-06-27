Украина У Супрун озвучили шокирующую статистику по числу украинских наркоманов

2018-06-28 14:16 117

В Украине сегодня более 346 тысяч человек, употребляют инъекционные наркотики. Об этом сообщила начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы", - передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Иванчук, в основном это молодые люди трудоспособного возраста, у большинства из которых уже есть синдром зависимости от этих веществ.

"В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которое употребляет наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сказала Иванчук.

Также она подчеркивает необходимость обеспечения доступа к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению для предупреждения негативных последствий употребления наркотиков.