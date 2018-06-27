Украина Зачем в Украине создают бригады многоэшелонной территориальной обороны

2018-06-27 15:16 126

Многоэшелоннная система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты страны в условиях масштабного военного противостояния.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на полигоне Гончаровское в Черниговской области, где состоялись военные учения по территориальной обороне “Северная крепость-2018”.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость", - заявил Турчинов.

Он добавил, что "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом безопасности Украины в условиях масштабного военного противостояния".

По словам Турчинова, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Секретарь СНБО отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил он.

Секретарь СНБО также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.

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