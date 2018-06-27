Мир Медики назвали Топ-5 привычек, способных ослабить сердце

2018-06-27 18:00 207

Сердечные заболевания возглавляют рейтинг болезней, сокращающих продолжительность жизни населения планеты.

Об этом пишет med2.ru

Рекомендации медиков практически всегда упускают из вида либо принципиально игнорируют, а в результате сталкиваются с неутешительными диагнозами.

Кардиологи назвали пять привычек, которые способны ослабить сердце:

Малоподвижный образ жизни. Это приводит к ожирению и ухудшению кровообращения. И то, и другое негативно влияет на сердечную мышцу, от чего развиваются различные заболевания сердца и сосудов.

Хранить в памяти обиды и негативные эмоции. Так или иначе, стрессы и негатив приводят к ухудшению работы сердца, поэтому нужно научиться прощать своих обидчиков и не зацикливаться на плохом.

Ничего не предпринимать, чтобы избавиться от храпа. Дело в том, что храп может вызывать остановки дыхания во сне, из-за чего могут появиться проблемы с артериальным давлением и, соответственно, сердцем.

Недостаточное употребление свежих овощей, фруктов, ягод, зелень, корнеплодов и так далее. Наукой доказано, что регулярное употребление 300-400 г свежих даров природы улучшает работу сердца, состав крови и повышает эластичность сосудов, за счет чего риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается почти на 50%.

Курение и злоупотребление алкоголем. Вредные привычки отравляют кровеносную систему, потому как никотин и алкоголь — самые что ни на есть яды. У курильщиков и алкоголиков, как правило, продолжительность жизни гораздо ниже, нежели у тех, кто не курит и не пьет.