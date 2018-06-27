Украина Куда едут украинцы на День Конституции: направления и цены

2018-06-27 19:30 132

Длительные выходные ко Дню Конституции вдохновили украинцев отправиться в путешествия.

С биометрическим паспортом на четыре дня можно съездить в Европу, пишет Сегодня. Например, трехдневный автобусный тур из Львова в Краков с посещением еще нескольких городов обойдется в 110 евро с человека. А в некоторых агентствах до недавнего времени можно было поймать трехдневные туры на Кипр за 3000 гривен с человека.

Многие украинцы, говорит председатель Ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха, именно на праздники запланировали начало отпуска в Турции и Египте. Но туры продолжительностью от пяти дней уже почти разобрали.

Впрочем, успокаивают туроператоры, если за границу поехать не удалось, можно выбрать интересный маршрут Украине. К примеру, подняться на самую высокую гору – Говерлу. Организаторы за такой вид отдыха возьмут от полутора тысяч гривен. Можно поехать в тур по замкам Западной Украины. Это обойдется в 3000 гривен.

Во Львове на праздники проходит еще и джазовый фестиваль. Однако приобрести железнодорожные билеты, а также найти бюджетный вариант жилья уже будет сложно.

Еще можно съездить к морю, например, в Одессу. Проживание с экскурсиями обойдется в полторы тысячи с человека в сутки.

Напомним, согласно опросам, этим летом две трети украинцев вообще не планируют отдыхать. И лишь меньше трети тех, кто собирается отдохнуть, предпочитают заграничные курорты.