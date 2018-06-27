Мир На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного влияния

2018-06-27 20:00 336

 

На Земле началась магнитная буря. Она продлится три дня с 27 до 30 июня. У людей геомагнитные возмущения могут провоцировать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления. Об этом пишет Информатор.

Как пережить неблагоприятные дни:

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.

Воздержитесь от принятия алкоголя.

Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу.

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов.

В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы.

Если есть возможность, то проводите больше времени на свежем воздухе.

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

Старайтесь тратить на сон не менее восьми часов. Проветривайте комнату перед сном, не используйте гаджеты за три часа до сна и ужинайте неплотно.

Последний прием пищи нужно осуществлять за 4 часа до того, как будете ложиться в постель.

Ранее синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.

Также мы писали, что погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.

 

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