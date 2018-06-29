Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погибли четверо украинских солдат, есть раненные

2018-06-29 12:43 111

Минувшие сутки в зоне ООС прошли крайне напряженно и кровопролитно. В рядах ВСУ снова есть потери и раненные. По данным Оперативного штаба, 28 июня незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали прицельный огонь по позициям ВСУ, 9 из которых – из тяжелого вооружения.

Сепаратисты использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, на отдельных участках - вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Так, на луганском направлении формирования стреляли в направлении Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП. Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарска и Новозвановки. Один украинский военный погиб и еще один ранен.

"Горячо было в районе населенного пункта Пивденне на горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Лишь действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении в результате вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского”, - говорится в сообщении штаба.

На донецком направлении незаконные формирования обстреливали район Марьинки, Верхньторецкого и Авдеевки. Один из военнослужащих под Авдеевкою получил несовместимые с жизнью повреждения.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь по Павлополю, Водяному, Лебединскому, Гнутовому, Новотроицкому и Широкино.

"По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены", - добавили в штабе ОС.