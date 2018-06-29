Мир Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний

2018-06-29 17:28 114

Грузия закрыла свое воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний из-за признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как завил генеральный директор ООО Сакаэронавигация (Грузаэронавигация) Гоча Мезвришвили, правительство Грузии в связи с действиями сирийского руководства приняло политическое решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

"Мы, соответственно, также приняли решение и прекратили предоставлять этой стране воздушное пространство", – отметил Мезвришвили.

По его информации, данное решение уже вступило в силу, и будет действовать, пока не будет принято другое политическое решение.

По данным СМИ, речь идет об авиакомпаниях Syrian Air и Cham Wings.

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