Украина В Украине повысили прожиточный минимум и пенсии

2018-07-01 10:31 972

С 1 июля в Украине повысили пенсионные выплаты. По данным Министерства соцполитики, повышение коснется почти 1 млн пенсионеров. Правда, поводов для радости мало. Пенсии поднимут ненамного, от 1 до 61 грн, и связано это с ростом минимального прожиточного минимума, который, в соответствии с бюджетом страны, с июля повышается до 1434 грн (для нетрудоспособных). Также прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривны - до 1944 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн.

Пенсию в размере минимального прожиточного минимума (1373 грн) получают всего 2,6% пенсионеров — для них июльское повышение будет наиболее ощутимым. Начиная с июля, они будут получать 1434 грн вместо 1373 грн. У остальных пенсионеров сумма выплат вырастет всего на 1–2 грн.

Тем временем те пенсионеры, которые заработали себе пенсию выше 1434 грн, могут рассчитывать только на надбавку к пенсии в процентах от прожиточного минимума, если такая полагается. Например, участники боевых действий со следующего месяца получат доплату к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума (сейчас 343 грн, с 1 июля будет 358 грн).

Также небольшую надбавку получат пенсионеры, у которых нет необходимого рабочего стажа для минимальной пенсии. Сейчас они получают 30% от минимальной пенсии — 412 грн. В связи с повышением минимальной пенсии они получат с июля на 18 грн больше. Следующее повышение пенсионных выплат правительство проведет с 1 декабря, как это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2018 год.