Украина В Украине повысили прожиточный минимум и пенсии

2018-07-01 10:31 972

 

С 1 июля в Украине повысили пенсионные выплаты. По данным Министерства соцполитики, повышение коснется почти 1 млн пенсионеров. Правда, поводов для радости мало. Пенсии поднимут ненамного, от 1 до 61 грн, и связано это с ростом минимального прожиточного минимума, который, в соответствии с бюджетом страны, с июля повышается до 1434 грн (для нетрудоспособных). Также прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 67 грн - до 1559 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет увеличился на 84 гривны - до 1944 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 79 грн - до 1841 грн.

Пенсию в размере минимального прожиточного минимума (1373 грн) получают всего 2,6% пенсионеров — для них июльское повышение будет наиболее ощутимым. Начиная с июля, они будут получать 1434 грн вместо 1373 грн. У остальных пенсионеров сумма выплат вырастет всего на 1–2 грн.

Тем временем те пенсионеры, которые заработали себе пенсию выше 1434 грн, могут рассчитывать только на надбавку к пенсии в процентах от прожиточного минимума, если такая полагается. Например, участники боевых действий со следующего месяца получат доплату к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума (сейчас 343 грн, с 1 июля будет 358 грн).

Также небольшую надбавку получат пенсионеры, у которых нет необходимого рабочего стажа для минимальной пенсии. Сейчас они получают 30% от минимальной пенсии — 412 грн. В связи с повышением минимальной пенсии они получат с июля на 18 грн больше. Следующее повышение пенсионных выплат правительство проведет с 1 декабря, как это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2018 год.

Еще по теме

Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море

2018-06-30 11:30 906

Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной

2018-06-30 11:00 804

Средняя зарплата в Украине бьет рекорды: где платят больше всего

2018-06-28 18:30 1140

Европейский суд открыл два больших дела против путинской России

2018-06-28 15:13 504

Еще новости в разделе "Украина"

фото Масштабный потоп в Чернигове: горожан вывезли из опасных районов

2018-07-01 15:00 438

Синоптики рассказали о погоде на первый день июля

2018-07-01 12:30 360

ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

2018-07-01 11:30 312

В Украине повысили прожиточный минимум и пенсии

2018-07-01 10:31 972
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото Масштабный потоп в Чернигове: горожан вывезли из опасных районов 2018-07-01 15:00 438
Синоптики рассказали о погоде на первый день июля 2018-07-01 12:30 360
ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия 2018-07-01 11:30 312
В Украине повысили прожиточный минимум и пенсии 2018-07-01 10:31 972

Лента

16:08 «Играй за мир»: баннеры с Суркисом в Москве оказались фотошопом
фото 15:00 Масштабный потоп в Чернигове: горожан вывезли из опасных районов
14:30 В США сомневаются, что Ким Чен Ын готов уничтожить ядерный потенциал
14:00 «Роналду остаётся в сборной»: что говорили после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия
13:30 Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию
видео 13:00 В Ивано-Франковской области потопом снесло кафе на берегу реки
12:30 Синоптики рассказали о погоде на первый день июля
12:00 В правительстве рассказали, кто из украинцев первым получит повышенную пенсию
11:30 ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия
11:00 Порошенко сделал еще одно заявление по НАТО