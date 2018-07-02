Мир Глава МВД Германии уходит в отставку из-за разногласий с Ангелой Меркель

2018-07-02 10:13 258

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель намерен подать в отставку. Канцлер ФРГ и глава силового ведомства не нашли общего языка в вопросе миграционной политики.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в президиуме Христианско-социальной партии, Зеехофер заявил о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС на заседании партии, которое проходит в Мюнхене.

Напомним, в последних числах июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе Ангела Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС. В том числе решено, что Греция и Испания будут забирать беженцев из Германии, ранее зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.