Мир У Трампа сообщили, что ядерное разоружение КНДР займет не менее года

2018-07-02 15:14 234

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что основная часть оружейных программ Северной Кореи может быть демонтирована в течение года. 

"Если они уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить подавляющую часть их программ в течение года", - цитирует слова Болтона Reuters.

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Также он сообщил, что госсекретарь Майк Помпео, скорее всего, обсудит это предложение с северокорейцами в ближайшее время.

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Он должен был посетить КНДР на этой неделе, но Государственный департамент не подтвердил никаких планов поездок.

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