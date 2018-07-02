Мир Tesla рекордно увеличила объемы производства электромобилей Model 3

2018-07-03 12:14 141

Компания Илона Маска Tesla увеличила производство автомобилей Model 3 до пяти тысяч за неделю, что является рекордным показателем.

По данным источников  Reuters, пока неизвестно, сможет ли компания поддерживать такой уровень производительности и в дальнейшем.

При этом отмечается, что Tesla планирует выпускать шесть тысяч седанов Model 3 в неделю в следующем месяце.

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"Я думаю, мы просто стали настоящей автомобильной компанией. Компания достигла отметки в производительности Model 3, а также достигла своей производственной цели в выпуске семи тысяч автомобилей модели Model S и X в неделю", - написал Маск в письме сотрудникам компании.

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Напомним, 1 июля Илон Маск написал в своем Twitter, что компания Tesla собрала семь тысяч автомобилей за семь дней.

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