Мир Появилось видео, как снайпер расстреливал мэра из Филиппин, пока тот поднимал флаг

2018-07-02 18:00 126

 

На Филиппинах снайпер застрелил мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага. Об этом сообщает CNN.

Мэра Антонио Халили застрелили одним выстрелом в грудь. В это время он стоял рядом с другими госслужащими на церемонии поднятия флага, играл гимн.

Халили скончался в больнице спустя час.

Мэра города воспринимали неоднозначно из-за его активной деятельности по борьбе с наркоторговлей. Когда он возглавил местную администрацию в 2014 году, то провозгласил "нулевую терпимость" к наркоторговле, улицы начали патрулировать вооруженные люди. В результате отслеживания наркоторговцев много подозреваемых были убиты. 

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