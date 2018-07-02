Украина В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи

2018-07-02 21:30 228

В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медицинской помощи, являющийся обязательным для всех учреждений первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как уточняет Министерство здравоохранения, медуслуги, согласно перечню, будут гарантированно оплачиваться из госбюджета.

В этот перечень входят консультации семейных врачей, терапевтов и педиатров, которые при необходимости дадут направление к специалисту вторичной или третичной помощи.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут также вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

Кроме того, в гарантированный пакет первичной медпомощи входит ряд анализов и исследований, в том числе общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерения веса, роста, быстрый тест на беременность, быстрый тест на тропонин, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Другие исследования и анализы выполняются по направлению врача в учреждениях специализированной помощи.

Кроме того, в гарантированный пакет входит наблюдение беременности и детей до трех лет. При этом семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненную беременность. Врач может поставить беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или этого требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Также врач первички в нужное время направит беременную в роддом.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и шесть осмотров медсестры - в первый год, два осмотра - во второй, один обзор - в третий.

Кроме того, в гарантированный пакет входит вакцинация детей и взрослых в соответствии с календарем прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Новый порядок предоставления первичной медпомощи также предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний. В частности, ежегодные осмотры на сахарный диабет после 45 лет и старше, для всех возрастных групп при факторах риска, ВИЧ - от 14 лет и старше, туберкулез для всех возрастных групп при факторах риска.

Кроме того, обязательный профилактический осмотр раз в два года для выявления рака молочной железы после 50 лет и после 40 при факторах риска, раз в один-два года в зависимости от факторов риска для выявления гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний для женщины старше 50 лет, мужчины старше 40 лет, для выявления колоректального рака для женщин и мужчин старше 50 лет, рака предстательной железы старше 40 лет.

В Минздраве уточняют, что рецепты на лекарства, в частности, по программе "Доступные лекарства", также выписывают семейный врач, терапевт или педиатр.

Как напоминают в Минздраве, врач первичного звена будет самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой в зависимости от медицинских показаний. В частности, он может давать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в учреждении, направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Кроме того, врач также может вызвать экстренную помощь к больному в случае необходимости.

При этом неотложная помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья предоставляется в медицинском учреждении.

В компетенции врача первички также - отдельные услуги паллиативной помощи, в частности, наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.

Кроме того, врач первичной медпомощи выдает необходимые справки, листы нетрудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу.