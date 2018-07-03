Украина Аномальное похолодание: В Киеве побит температурный рекорд века

2018-07-03 15:46 228

Второго июля настолько холодно не было начиная с 1908 года. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Средняя суточная температура составляла 12,0 ºС, что на 0,1 ºС ниже, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в этот день в 1908 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, второго июля был побит и другой температурный рекорд.

"Максимальная температура не поднялась выше +14,9°С, а это значит что на 1,3°С, было холоднее чем в этот день в 1913 году", - рассказали в метеостанции.

По климатической норме такая температура соответствует 24 сентябрю.

 

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