Украина Авто на еврономерах: стало известно, во сколько обойдется растаможка в Украине

2018-07-03 17:25 114

В Украине легализация купленного в Европе Hyundai Sonata обойдется примерно в $3 тыс.

Такие суммы придется платить автолюбителям в случае принятия законопроекта о новых правилах растаможки автомобилей на иностранных номерах, говорится в сюжете программы "Гроші".

Основная норма документа предусматривает вывоз автомобиля с европейской регистрацией за границу, чтобы потом ввезти его через украинскую таможню и осуществит необходимые платежи.

"Александр пригнал старенький Hyundai Sonata из Литвы. Если покупать такой же на украинском рынке официально - заплатишь до $8 тыс. Такое же авто на еврономерах втрое дешевле - $2,7 тыс. Экономия существенная - ее залогом является неуплата таможенных платежей. Все эти авто пересекают границу в режиме транзит, или временного ввоза", - поясняют журналисты.ь необходимые платежи.

В Украине уже находится более 2 млн автомобилей на европейских номерах и более 5 тыс. владельцев таких авто.

"Эти машины в ужасном техническом состоянии, резина не по сезону. Владельцы - нигде не зарегистрированы, автомобили ни за кем не привязаны… Есть много случаев, когда владелец сразу же после ДТП бросается бежать и если его не поймать сразу, то потом сложно доказать его причастность к аварии", - пояснил член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак.

По словам автора законопроекта, председателя налогового комитета Нины Южаниной, подсчитав размер налоговых платежей, граждане будут заинтересованы покупать более новые автомобили из Европы.

Автолюбитель Александр отметил, что если новый законопроект об автомобилях на еврономерах примут, то дешевле будет покупать авто в Украине, поскольку суммы налоговых платежей будут очень высокими.

Но есть и те, которым новый законопроект позволит относительно недорого легализовать свои автомобили. В первую очередь это касается владельцев относительно новых машин.

"Например, Виктория владеет элитным BMW в VIP комплектации. В Литве она за него заплатила $21 тыс. В Украине же такой автомобиль был бы ей не по карману – раза в два дороже. Если закон таки примут, ей придется отдать за растаможку автомобиля около $4 тыс." - сказано в сюжете.

Впрочем, эксперты называют подход законодателей к растаможке с учетом возраста автомобиля не совсем рациональным.

Поскольку те, кто пригнал авто за свои последние деньги, должны будут уплатить за растаможку больше стоимости самой машины, то вряд ли они заплатят в бюджет такие суммы.