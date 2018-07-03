Украина В Украине ограничили размещение наружной рекламы

2018-07-03 19:00 156

 

Во вторник, 3 июля, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается использовать элементы контактной сети для размещения рекламы.

За законопроект "О внесении изменений в закон "О рекламе" после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 нардепов.

"Фактически преобразование поддерживающих элементов контактной сети и опор наружного освещения в сплошную цепь рекламоносителей привело к недопустимому визуальному засорению наших улиц и площадей, искажению исторического и культурного ареалов украинских городов, пагубно влияет на целостное восприятие расположенных в городах архитектурных ансамблей, негативно сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в проекта закона.

Предусматривается, что размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения, запрещается.

Стоит отметить, что принятие этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

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