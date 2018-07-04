Мир В Google признали, что личные электронные письма могут быть прочитаны программистами

2018-07-06 17:31 150

Google подтвердил, что личные электронные письма, отправленные и полученные пользователями Gmail, иногда могут быть прочитаны разработчиками приложений. 

"Люди, которые подключили сторонние приложения к своим учетным записям, могут случайно предоставить техперсоналу разрешение на чтение своих сообщений", - сообщает BBC.

Эксперты по безопасности сказали, что "удивительно", что Google допустил это. Также некоторые американские компании назвали эту информацию "грязной тайной".

Напомним, по состоянию на данное время Gmail является самым популярным в мире почтовым сервисом. Общее число его пользователей перевалило за 1,4 миллиарда человек.

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