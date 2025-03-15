ВОЙНА В Украине Дания выделила еще 98 миллионов евро на энергетическую безопасность Украины

2025-03-15 08:28

Дания выделила 98 млн. евро на энергетическую безопасность Украины в рамках совместного партнерства. Средства будут направлены на закупку солнечного оборудования и газопоршневых установок для укрепления энергосистемы. Об этом сообщает Укринформ.

Посол Дании в Украине Олег Эгберг Миккельсен подчеркнул, что энергоэффективность остается ключевым направлением сотрудничества между странами.

Поддержка включает как краткосрочные меры, так и долгосрочные стратегии в сфере теплоизоляции, отопления и энергосбережения.

Ранее Украина и Дания разработали каталог критически важных технологий для энергетического сектора. В него вошли 20 решений, в том числе газовые турбины, солнечные панели с накопителями, биогазовая генерация и сетевые системы сохранения энергии.