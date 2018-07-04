Украина В Украине взлетели цены на традиционные продукты

2018-07-04 16:30 120

Стало известно, сколько теперь стоит четырехлитровая кастрюля борща.

Борщ становится для украинцев деликатесом – за год продукты так называемого «борщевого набора» подорожали почти на треть. Такие данные предоставила Ассоциация поставщиков торговых сетей.

В частности, свекла и мясо прибавили в цене почти на 50%.

В то же время некоторые овощи подешевели. Стоимость картофеля и лука снизилась на гривню-полторы.

В целом четырехлитровая кастрюля борща теперь стоит не меньше 100 гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в мае цены на продукты потребительской корзины в Украине снизились. Сильнее всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости – 24,17 грн за десяток в мае против 26,65 грн в апреле.

Также цены снизились на:

- гречневую крупу до 17,38 грн/кг (-8%);

- репчатый лук до 6,57 грн/кг (-4,1%);

- картофель до 7,54 грн/кг (-3,8%);

- сало до 68,77 грн/кг (-2,4%);

- сахар до 14,83 грн/кг (-2%).

Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на сливочное масло, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.