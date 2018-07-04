Украина В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу

2018-07-04 17:01 105

Кабинет министров упростил выезд за границу граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 4 июля.

Теперь несовершеннолетние при согласии родителей могут самостоятельно выезжать из Украины воздушным транспортом в сопровождении представителей авиакомпаний. Такое решение принято в соответствии с рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации. Также упрощен выезд за границу детей, родившихся за границей, пересекающих границу в сопровождении одинокой матери.

Их выезд разрешен в случае предъявления свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, не содержащего сведений об отце ребенка, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.