Мир Смартфоны уличили в шпионаже - скринят экраны и пишут все действия пользователя на видео

2018-07-06 21:34 198

Специалисты из Северо-Восточного университета протестировали свыше 17 тысяч популярных приложений для Android и выяснили, что некоторые их них могут "подглядывать" за пользователями. Так, ряд программ может самостоятельно делать скриншоты экрана пользователя и загружать их в интернет. 

По данным профильного ресурка Phone Arena, в ходе исследования специалисты пытались установить, записывают ли смартфоны звук с микрофонов мобильных устройств.

Согласно популярной теории заговора, многие приложения прослушивают разговоры пользователей, чтобы подбирать рекламу. Однако действительность оказалась несколько иной. Приложения, получая доступ к микрофонам и камерам мобильных устройств, не записывали разговоры. Это удалось установить с помощью автоматизированной программы, анализировавшей трафик.

При этом выяснилось, что некоторые приложения делали скриншоты экранов и записывали все действия пользователей на видео. После этого полученные снимки отправлялись на сторонние домены. В частности, в этом уличили приложение для доставки продуктов GoPuff, которое отправляло данные в Appsee.

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