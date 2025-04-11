Политика Администрация Трампа восстановит шесть ранее отмененных программ международной помощи

2025-04-11 09:29

Администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить шесть ранее отмененных программ предоставления экстренной продовольственной помощи. Об этом в комментарии информагентству Reuters сообщили источники из бижайшего окружения американского лидера.

Сразу пять источников, знакомых с ситуацией, заявили, что исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Льюин попросил восстановить финансирование в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Администрация также восстановила четыре гранта Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

"Извините за путаницу с выплатами. Нужно лучше учитывать интересы всех сторон – это моя вина, и я беру на себя ответственность", - написал Льюин в внутреннем электронном письме сотрудникам, с которым ознакомилось агентство.

Администрация Трампа прекратила программы помощи более чем десятку стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию, на общую сумму более 1,3 млрд долларов.

Среди сокращений, произошедших на днях, – 169,8 млн долларов для ВПП в Сомали, которые покрывают продовольственную помощь, питание для младенцев и детей, страдающих от недоедания, а также гуманитарная авиаподдержка. В Сирии продовольственная помощь ВПП была сокращена на 111 млн долларов.