Мир Финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории телесериалов

2018-07-06 19:33 189

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в "Игре престолов", заявила, что заключительный сезон станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

"Это же "Игра престолов". Будет еще больше крови, больше смертей, сериал будет куда более эмоционально напряженным, чем в прошлые годы", - призналась Тернер изданию Esquire.

Актриса также добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк.

"Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воина. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия", - добавила Тернер.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной, части запланирована на весну 2019 года.