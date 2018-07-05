Мир Финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории телесериалов

2018-07-06 19:33 189

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в "Игре престолов", заявила, что заключительный сезон станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала. 

"Это же "Игра престолов". Будет еще больше крови, больше смертей, сериал будет куда более эмоционально напряженным, чем в прошлые годы", - призналась Тернер изданию Esquire.

Актриса также добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк.

"Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воина. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия", - добавила Тернер.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной, части запланирована на весну 2019 года.

Еще по теме

Евросоюз срочно укрепляет границы для борьбы с потоком мигрантов

2018-07-05 09:12 321

Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ

2018-07-04 17:30 735

«Наши выиграли»: Жена Павелко поздравила сборную Россию с победой над Испанией на Чемпионате Мира

2018-07-01 22:03 2157

«Играй за мир»: баннеры с Суркисом в Москве оказались провокацией и журналистским экспериментом

2018-07-01 16:08 1029

Еще новости в разделе "Мир"

Смартфоны уличили в шпионаже - скринят экраны и пишут все действия пользователя на видео

2018-07-06 21:34 183

Финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории телесериалов

2018-07-06 19:33 189

В Google признали, что личные электронные письма могут быть прочитаны программистами

2018-07-06 17:31 267

Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры

2018-07-06 13:46 351
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Смартфоны уличили в шпионаже - скринят экраны и пишут все действия пользователя на видео 2018-07-06 21:34 183
Финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории телесериалов 2018-07-06 19:33 189
В Google признали, что личные электронные письма могут быть прочитаны программистами 2018-07-06 17:31 267
Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры 2018-07-06 13:46 351

Лента

22:12 В Швеции обязали перед сексом получать подтвержденное согласие девушки и парня
21:34 Смартфоны уличили в шпионаже - скринят экраны и пишут все действия пользователя на видео
21:08 «Деньги не пахнут»: Как семья судьи Гусака наживается на отбирании чужого имущества
ПОЛНЫЙ СПИСОК 20:28 За что украинские доктора и больницы теперь не имеют права брать деньги
19:33 Финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории телесериалов
18:29 Как вырваться из бедности и безысходности - простые законы успеха от Ренди Гейдж
17:31 В Google признали, что личные электронные письма могут быть прочитаны программистами
16:27 Тренировать сборную Аргентины зовут Хосепа Гвардиолу - дают 12 млн евро в год
фото 15:45 Рианна, Baby Ariel и Кайли Дженнер - названы самые влиятельные люди в Сети
фото 15:16 Ученые нашли неисправимую ошибку во всех проектах полетов на Марс