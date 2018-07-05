Украина Украину снова накроет грозовыми дождями: синоптики предупредили о резкой смене погоды

2018-07-05 20:00 123

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами заполонят всю Украину на ближайшие пять дней

На севере Атлантике находится центр антициклона и пытается не пускать высоким атмосферным давлением дожди на континент. Ему это не совсем удается, поскольку на территорию страны прорываются вторичные атмосферные фронта, которые обусловливают дожди. В Украине хвосты этих фронтов принесут дожди и даже грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным же украинского Гидрометцентра, в течение ближайших пяти дней территория страны будет подвержена удару стихии и дожди с грозами прогнозируют по всей Украине без исключения. При этом температура воздуха будет в пределах +24-28 градусов.

В пятницу, 6 июля, полоса грозовых дождей накроет Украину от запада через центр и до севера. Сухо будет в регионах центральной Украины и на юго-востоке. Температура воздуха на западе, севере и в центре Украины будет составлять +25-28, в южных регионах до +30.

В субботу, 7 июля, грозы накроют всю Украину, оставив сухим лишь Крым. Температура поднимется еще на пару градусов. Местами будет до +30. В среднем же воздух прогреется до +25-28, на западе страны немножко прохладнее.

В воскресенье, 8 июля, погода сохраниться схожей с предыдущим днем. Грозы и дожди по всей стране, за исключением Крыма. В ночное время перепады температур будут составлять 10-12 градусов.

В понедельник, 9 июля, погода мало будет отличаться от двух предыдущих дней, кроме того, грозовые дожди доберутся и до Крыма. Правда на западе Украины похолодает еще на несколько градусов – до +20-23. В центре, и на юго-востоке – жарко, не смотря на дожди и грозы.