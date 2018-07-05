Украина Украину снова накроет грозовыми дождями: синоптики предупредили о резкой смене погоды

2018-07-05 20:00 123

 

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами заполонят всю Украину на ближайшие пять дней

На севере Атлантике находится центр антициклона и пытается не пускать высоким атмосферным давлением дожди на континент. Ему это не совсем удается, поскольку на территорию страны прорываются вторичные атмосферные фронта, которые обусловливают дожди. В Украине хвосты этих фронтов принесут дожди и даже грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным же украинского Гидрометцентра, в течение ближайших пяти дней территория страны будет подвержена удару стихии и дожди с грозами прогнозируют по всей Украине без исключения. При этом температура воздуха будет в пределах +24-28 градусов.

В пятницу, 6 июля, полоса грозовых дождей накроет Украину от запада через центр и до севера. Сухо будет в регионах центральной Украины и на юго-востоке. Температура воздуха на западе, севере и в центре Украины будет составлять +25-28, в южных регионах до +30.

В субботу, 7 июля, грозы накроют всю Украину, оставив сухим лишь Крым. Температура поднимется еще на пару градусов. Местами будет до +30. В среднем же воздух прогреется до +25-28, на западе страны немножко прохладнее.

В воскресенье, 8 июля, погода сохраниться схожей с предыдущим днем. Грозы и дожди по всей стране, за исключением Крыма. В ночное время перепады температур будут составлять 10-12 градусов.

В понедельник, 9 июля, погода мало будет отличаться от двух предыдущих дней, кроме того, грозовые дожди доберутся и до Крыма. Правда на западе Украины похолодает еще на несколько градусов – до +20-23. В центре, и на юго-востоке – жарко, не смотря на дожди и грозы.

 

Еще по теме

В НАТО отказались от названия саммита с Украиной и Грузией, объявленного Сийярто

2018-07-05 18:30 99

В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу

2018-07-04 17:01 1101

В Украине взлетели цены на традиционные продукты

2018-07-04 16:30 420

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C

2018-07-04 11:45 384

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства

2018-07-05 17:30 159

В Раде отреагировали на избиение в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба

2018-07-05 14:15 273

фото У стен Рады протестуют Шахтеры - охрана парламента срочно усилена нацгвардией

2018-07-05 11:40 297

Киев передал в Международный суд списки иностранцев, которые воевали на Донбассе

2018-07-05 10:13 273
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства 2018-07-05 17:30 159
В Раде отреагировали на избиение в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба 2018-07-05 14:15 273
фото У стен Рады протестуют Шахтеры - охрана парламента срочно усилена нацгвардией 2018-07-05 11:40 297
Киев передал в Международный суд списки иностранцев, которые воевали на Донбассе 2018-07-05 10:13 273

Лента

18:30 В НАТО отказались от названия саммита с Украиной и Грузией, объявленного Сийярто
18:00 Медики нашли в теле младенца десять иголок
17:30 В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства
17:05 Стало известно, когда Рада уйдет на каникулы
16:30 НАБУ и САП завершили громкое следствие по проекту "Стена"
15:44 На время выборов в Украине ЕС введет мониторинг свободы слова - будет давить на власть
15:16 Аналитики НАТО раскрыли стратегические планы Путина по Украине по завершении ЧМ-2018
14:43 Глава МИД Украины призвал ЕС значительно усилить давление на Кремль
14:15 В Раде отреагировали на избиение в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба
13:42 Меркель потребовала не играть с пошлинами и не допустить торговой войны ЕС и США