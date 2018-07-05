Мир Новое отравление Новичком: Британия требует объяснений от РФ

2018-07-05 20:30 102

 

Глава МВД прокомментировал случаи нового отравления Новичком двух человек в Уилтшире

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить факт отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом сообщает BBC.

По его словам, вещество, от которого пострадали британцы, было того же типа, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Настало время российскому государству выступить и четко объяснить, что произошло", - подчеркнул министр.

Он добавил, что 100 сотрудников по борьбе с терроризмом участвуют в расследовании нового случая отравления совместно полицией Уилтшира.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы наши люди либо умышленно, либо случайно становились целями. Наши улицы, парки и города становились местом для сброса яда", - подчеркнул Джавид.

Министр уточнил, что Великобритания проконсультируется с союзниками о возможном ответе России относительно последнего случая отравления в Уилтшире.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей. В Эймсбери перекрыты несколько улиц.

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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