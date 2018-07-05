Мир Сколько стоит отдых в Турции, Египте и Греции без туроператора

2018-07-05 19:30 90

На фоне скандала с туроператорами в Украине журналисты решили выяснить, будет ли дешевле организовать поездку на море за границу самостоятельно.

Об этом пишет Сегодня.

Например, недельный тур на двоих с завтраком в трехзвездочном отеле в Анталии (Турция) обойдется в 15 тысяч гривен. А вот если добираться в Турцию самостоятельно, за один только перелет в обе стороны туристам придется заплатить 13 тысяч гривен. Номер в том же отеле будет стоить еще 7 тысяч гривен. Все вместе – почти 20 тысяч гривен даже без учета страховки и трансфера до гостиницы.

Через турфирму недельный отдых в египетском Шарм-эль-Шейхе будет стоить 23 тысячи гривен. Здесь самостоятельная поездка тоже обойдется дороже – только за перелет придется отдать 13 тысяч гривен. Более 8 тысяч гривен будет стоить проживание. Значительно увеличит стоимость поездки трансфер и проживание.

Цена на отдых в Греции с помощью туроператора и организованный самостоятельно будет примерно одинаковой – в районе 25 тысяч гривен. Правда, при самостоятельном путешествии, еще около 100 евро, то есть больше 3 тысяч гривен, придется заплатить за трансфер и страховку.