Курьезы документ " Путину не доверять, Крым - Украина ", - в Сеть попала памятка Трампа для поездок в ЕС

2018-07-06 14:43 240

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Белому дому, опубликовал в Twitter специальную памятку президенту Дональду Трампу о позиции США относительно НАТО, Украины и России.

Послание приурочено к рабочей поездке американского лидера в Европу, где он примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина − жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять", − сказано в сообщении.

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