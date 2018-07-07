Политика Официально. В Украине может исчезнуть питьевая вода

2018-07-07 13:30 390

 

"Киевводоканал" предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.

Коммунальщики поясняют, что из-за приостановки работы на неопределенный срок компании «ДнепрАзот» — крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды — запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок от недели до 20 суток.

«Если «ДнепрАзот» срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена», — утверждают в «Киевводоканале».

Ситуация осложняется тем, что Украина не может оперативно закупать жидкий хлор в Европе из-за различающейся размерности железнодорожной колеи и неспособности европейских цистерн двигаться по территории страны. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог и ряд иных городов. «Альтернативы срочному запуску производства на "ДнепрАзоте" нет», — резюмировали коммунальщики.

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