Украина Полиция установила численность ромов в Украине

2018-07-07 09:54 150

 

В Украине около 3100 мест компактного проживания ромов, общей численностью более 100 тысяч человек, сообщил глава Нацполиции.

В Украине проживает больше 100 тысяч представителей ромской национальности. Об этом сообщил глава НПУ Сергей Князев, пишет пресс-служба МВД в пятницу, 6 июля.

Речь идет о тех ромах, которые живут именно в лагерях. Всего установлено около 3100 таких компактных мест проживания.

По словам Князева, в этом году в полицию поступила информация о шести нападениях на ромов: три - в Киеве, два - во Львовской области и еще одно - в Тернопольской.

Он добавил, что сейчас в полиции зарегистрировано девять уголовных производств - из которых четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.

Ранее сообщалось, что полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности.

Напомним, вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на ромский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения. 7 июня в Голосеевском парке Киева разгромили лагерь ромов. 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в столице и уничтожили их палатки.

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