Украина Пассажирам могут увеличить компенсации за задержки рейсов

2018-07-09 08:30 117

Депутаты Верховной Рады предложили ввести компенсации пассажирам в случае длительных задержек авиарейсов в соответствии с европейской практикой.

Об этом пишет avianews.com.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Воздушный кодекс Украины, зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Алексеев и Дмитрий Белоцерковец.

В случае, если предложение будет поддержано депутатами, пассажиры, рейсы которых будут задержаны на 3 часа и более, будут иметь такие же права на компенсацию, как и путешественники, чьи рейсы были отменены менее чем за 14 дней до вылета.

Действующее в Украине законодательство в отношении компенсаций при отмене рейсов полностью повторяет регуляцию ЕС 261/2004, которая предусматривает выплаты пассажирам в случае отмены рейсов в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности рейса.

Последующая судебная практика в ЕС приравняла задержки рейсов от 3 часов и более к отменам. В то же время, в Украине компенсации выплачиваются авиакомпаниями только при отмене рейсов.

Ранее на фоне многочисленных отмен и задержек чартерных рейсов в Украине в Мининфраструктуры предложили со следующего года ограничить эксплуатацию в стране самолетов старше 20 лет.