Мир Дуда зовет украинцев в Польшу путешествовать, зарабатывать и слать деньги своим семьям

2018-07-09 16:30 150

Польша приветствует граждан Украины «с распростертыми объятиями».

Об этом заявил президент Польши Дуда сказал во время мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии, передает УНН со ссылкой на пресс-службы президента Польши.

«Мы, поляки, стараемся сегодня поддержать Украину и ее граждан в стремлении в Европейский Союз, в стремлении, чтобы захваченные и оккупированные территории были возвращены в Украину, чтобы Россия прекратила оккупацию территории Украины, чтобы к границам Украины, признанным международным сообществом, вернулся мир», — заявил А.Дуда.

По его словам, Польша говорит об этом и в Североатлантическом альянсе, и в Совете Безопасности ООН.

«Мы хотим поддержать Украину в реформах… И мы хотим также, чтобы Украина была безопасной государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность», — сказал президент.

Он отметил, что, вспоминая ужасное историческое прошлое, стремится, чтобы никогда больше ни одна нация не поднимала руку на другую.

«Сегодня многие украинцев приезжают в Польшу. Мы рады этому, мы приветствуем вас с распростертыми объятиями — посещайте нас как туристы, если кто-то нуждается в работе, для него также найдется место. Присылайте деньги своим семьям, помогайте. Мы с нетерпением ждем этого, потому что я верю, что вместе мы добьемся процветания наших стран», — отметил Дуда.

Президент подчеркнул, что он глубоко верит в то, что свободная, независимая, суверенная Польша, будет большим другом Украины.