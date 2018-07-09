Украина Денег нет: Украина впервые не примет участие в детском Евровидении

2018-07-09 15:00 201

В 2018 году представитель Украины впервые не сможет принять участие в Детском Евровидении из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании. Об этом сообщает UA: Суспільне.

"Участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

В госбюджете на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится , что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.